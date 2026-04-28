ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل آرسنال ضيفًا على أتلتيكو مدريد غدًا، الأربعاء، على ملعب "طيران الرياض متروبوليتانو" ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

آرسنال يصل إلى العاصمة الإسبانية وهو في حالة متذبذبة لموسم مليء بالضعط العصبي خصوصًا في ظل تبعات الخسارة من مانشستر سيتي التي جعلت مصير اللقب يخرج عن يدي أرتيتا ورجاله.

أما أتلتيكو مدريد، فيحاول استغلال تأهله على حساب برشلونة كدفعة معنوية للوصول إلى النهائي والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 29 أبريل 2026، على ملعب طيران الرياض متروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية طيران الرياض ميتروبوليتانو

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج أتلتيكو مدريد وآرسنال في المباريات الأخيرة

تاريخ أتلتيكو مدريد وآرسنال في المباريات الأخيرة