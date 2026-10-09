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الدوري الإيطالي
team-logoأتالانتا
نيو بالانس
team-logoفينيسيا
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
أتالانتا ضد فينيسيا
أتالانتا
فينيسيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا وفينيسا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

ساسوولو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل فينيسا الترتيب دون نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أتالانتا وفينيسا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 12 أكتوبر 2026، على استاد نيو بالانس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 6
نيو بالانس


ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة أتالانتا ضد فينيسيا

4-3-3
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
التشكيل
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
3-5-2
ماركو كارنيسيكيماركو كارنيسيكيجيورجيو سكالفينيجيورجيو سكالفينيلورينزو بيرناسكونيلورينزو بيرناسكونيراوول بيلانوفاراوول بيلانوفاثوماس كريستينسينثوماس كريستينسينلازار ساماردزيتشلازار ساماردزيتشفرانك كيسييهفرانك كيسييهإيدرسونإيدرسوننيكولا كرستوفيتشنيكولا كرستوفيتشتشارلز دي كاتيلاييرتشارلز دي كاتيلاييرجوناثان روجوناثان روفيليب ستانكوفيتشفيليب ستانكوفيتشماتياس مورينوماتياس مورينوteam-logoR. Mohammedخوانخوانسيمون سومسيمون سومانتوني هاينوانتوني هاينوكيكي بيريزكيكي بيريزتيري كورياتيري كورياT. HelgasonT. Helgasonاكور ادامزاكور ادامزجون يبواهجون يبواه
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
4-3-3
أتالانتا

التشكيلة الأساسية

فينيسيا

المدرب

  • موريتزيو ساري
  • G. Stroppa


نتائج أتالانتا وفينيسا في المباريات الأخيرة


أتالانتا

أتالانتا - المستوى

HAT
ف0-1
بولونيا
ف1-0
روما
خ2-1
كالياري
خ1-2
يوفنتوس
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
فينيزيا

فينيزيا - المستوى

أودينيزي
خ2-1
فروسينوني
خ3-2
فيورنتينا
خ2-4
لاتسيو
خ0-2
RAP
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات أتالانتا وفينيسا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

أتالانتاتعادلفينيسيا
4
1
0
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
0
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
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أتالانتا
أتالانتا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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فينيسيا
فينيزيا
1
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أتالانتا
أتالانتا
3
انتهت
كأس إيطاليا
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
2
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
4
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
11الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
6510188+1016
ف
ت
ف
ف
ف
2
روماروماروما
5410143+1113
ت
ف
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
540152+312
ف
ف
ف
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
5320104+611
ف
ت
ت
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
531194+510
ف
ت
ف
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
531184+410
ف
خ
ت
ف
ف
8
كوموكوموكومو
531196+310
خ
ف
ف
ف
ت
9
نابولينابولينابولي
521276+17
ت
ف
خ
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
52129907
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
520357-26
خ
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
5203510-56
خ
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
5113811-34
خ
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
511358-34
ت
خ
ف
خ
خ
15
مونزامونزامونزا
5113812-44
ف
خ
ت
خ
خ
16
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
19
بولونيابولونيابولونيا
502336-32
ت
خ
ت
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
5005413-90
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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