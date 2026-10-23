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الدوري الإيطالي
team-logoأتالانتا
نيو بالانس
team-logoفروسينوني
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
أتالانتا ضد فروسينوني
أتالانتا
فروسينوني
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا وفروزينوني في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتالانتا وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أتالانتا وفروزينوني في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد نيو بالانس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 8
نيو بالانس


ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وفروزينوني في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة أتالانتا وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أتالانتا وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة أتالانتا ضد فروسينوني

4-3-3
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
page.match.formation.title
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني
4-2-3-1
ماركو كارنيسيكيماركو كارنيسيكيثوماس كريستينسينثوماس كريستينسينلورينزو بيرناسكونيلورينزو بيرناسكونيteam-logoR. Obricراوول بيلانوفاراوول بيلانوفاماريو باشاليتشماريو باشاليتشإيدرسونإيدرسونلازار ساماردزيتشلازار ساماردزيتشتشارلز دي كاتيلاييرتشارلز دي كاتيلاييرجوناثان روجوناثان رونيكولا كرستوفيتشنيكولا كرستوفيتشL. PalmisaniL. PalmisaniG. BracagliaG. Bracagliaايلاريو مونتيريسيايلاريو مونتيريسيجيورجيو كيتادينيجيورجيو كيتادينيأنتوني أويونوأنتوني أويونورومانو شميدرومانو شميدفارس قدجيميسفارس قدجيميسجياكومو كالوجياكومو كالوجيورجي كفيرناديجيورجي كفيرناديباتريزيو ماسينيباتريزيو ماسينيأنتونيو رايموندوأنتونيو رايموندو
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني
4-3-3
أتالانتا

التشكيلة الأساسية

فروسينوني

المدرب

  • موريتزيو ساري
  • ماسيميليانو الفيني


نتائج أتالانتا وفروزينوني في المباريات الأخيرة


أتالانتا

أتالانتا - المستوى

يوفنتوس
خ2-0
فينيزيا
ف3-1
بافوس
ف3-1
ميلان
خ3-2
أياكس
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
فروسينوني

فروسينوني - المستوى

جنوى
ت1-1
كومو
ف2-0
BEN
ف2-1
نابولي
خ3-0
ساسوولو
ف4-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات أتالانتا وفروزينوني في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

أتالانتاتعادلفروسينوني
3
1
1
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
5
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
انتهت
الدوري الإيطالي
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
2
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
5
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
4
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
انتهت
الدوري الإيطالي
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
0
انتهت
15الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب أتالانتا وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
7610144+1019
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
4
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
5
كوموكوموكومو
7421127+514
ف
ت
خ
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
7
تورينوتورينوتورينو
8413119+213
ف
ف
ف
ت
خ
8
كالياريكالياريكالياري
741267-113
خ
ت
ف
ف
ف
9
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
10
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
73041011-19
خ
ف
خ
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
14
مونزامونزامونزا
82151316-37
خ
ف
خ
ف
خ
15
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
7115817-94
خ
خ
ت
ف
خ
19
بارمابارمابارما
7115413-94
خ
خ
ف
خ
ت
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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