تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoنيوكاسل يونايتد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد
آرسنال
نيوكاسل يونايتد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل تيوكاسل ضيفًا على نظيره آرسنال في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب الإمارات. 

آرسنال صاحب المركز الثاني يطمح لمواصلة الإيمان بحظوظه وعدم ترك فرصة جديدة لمانشستر سيتي، ويواجه طموج نيوكاسل الرابع عشر في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 25 أبريل 2026، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
ملعب الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال ونيوكاسل، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

القنوات الناقلة
beIN SPORTS 3-
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

آرسنالHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestنيوكاسل
1
دافيد رايا
5
بييرو هينكابي
3
كريستيان موسكيرا
2
ويليام ساليبا
6
جابرييل
36
مارتن زوبيميندي
41
ديكلان رايس
20
نوني مادويكي
10
إيبيريشي إيز
8
مارتن اوديغارد
29
كاي هافرتيس
32
آرون رامسديل
12
مالك ثياو
3
لويس هال
4
سفين بوتمان
2
كيران تريبير
67
لويس مايلي
41
جاكوب رامزي
8
ساندرو تونالي
18
ويليام أوسولا
11
هارفي بارنيس
20
أنتوني إلانجا

4-3-3

نيوكاسلAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيدي هاو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج آرسنال ونيوكاسل في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نيوكاسل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات آرسنال ونيوكاسل في المباريات الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

نيوكاسل

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026

