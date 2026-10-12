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دوري أبطال أوروبا
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoليل
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
آرسنال ضد ليل
آرسنال
ليل
دوري أبطال أوروبا
إنجلترا
فرنسا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد الإمارات مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين آرسنال وليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على استاد الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
ملعب الإمارات


ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


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علي محمد علي


كيف تشاهد مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة آرسنال ضد ليل

4-2-3-1
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
التشكيل
ليل crest
ليل
ليل
4-2-3-1
دافيد رايادافيد راياريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريإزري كونساإزري كونساجابرييلجابرييلبين وايتبين وايتإيبيريشي إيزإيبيريشي إيزمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردبوكايو ساكابوكايو ساكاميكيل ميرينوميكيل ميرينوبرونو جيمارايشبرونو جيمارايشفكتور جيوكيريسفكتور جيوكيريسبيرك أوزيربيرك أوزيرنيانزو كواسينيانزو كواسيناثان نجويناثان نجويالكساندرو ريبيروالكساندرو ريبيروكالفين فيردونككالفين فيردونكبينجامين أندريهبينجامين أندريهديلاني باكواديلاني باكوانبيل بن طالبنبيل بن طالبغايتان بيرينغايتان بيرينهاكون أرنار هارالدسونهاكون أرنار هارالدسونأياسي أويداأياسي أويدا
ليل crest
ليل
ليل
4-2-3-1
آرسنال

التشكيلة الأساسية

ليل

المدرب

  • ميكيل آرتيتا
  • دافيد انشيلوتي


نتائج آرسنال وليل في المباريات الأخيرة


آرسنال

آرسنال - المستوى

نابولي
ف0-1
سندرلاند
ف0-2
ابسويتش
ف2-4
برايتون
خ3-0
ليدز
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ليل

ليل - المستوى

بيتيس
خ2-3
تروا
ف2-0
نيس
خ2-1
ZUL
ف2-1
لوهافر
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات آرسنال وليل في المباريات الأخيرة



ترتيب آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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