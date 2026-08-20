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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoكوفينتري سيتي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
آرسنال ضد كوفينتري سيتي
آرسنال
كوفينتري سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف آرسنال، نظيره كوفنتري سيتي، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري الإنجليزي 2026-2027 وذلك على ملعب الإمارات.

وستكون كل الأنظار منصبة على حامل اللقب الذي عاد الدوري لخزائنه في الموسم الماضي بعد 22 عاما من الغياب..

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على استاد الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
كوفينتري سيتي crest
كوفينتري سيتي
COV
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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
ملعب الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد كوفينتري سيتي

آرسنالHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-3-3

Home team crestCOV
1
دافيد رايا
33
ريكاردو كالافيوري
4
بين وايت
3
كريستيان موسكيرا
6
جابرييل
41
ديكلان رايس
8
مارتين أوديجارد
49
مايلز لويس سكيلي
29
كاي هافرتيس
20
نوني مادويكي
17
كريستوس تزوليس
19
كارل راشورث
27
ميلان فان إيويك
4
B. Thomas
5
أوريل أميندا
3
J. Dasilva
29
فيكتور تورب
36
كاليب يرينكي
6
M. Grimes
9
إليس سيمز
23
براندون توماس أسانتي
18
لوم تشاونا

4-3-3

COVAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فرانك لامبارد

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج آرسنال وكوفنتري سيتي في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

COV
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ آرسنال وكوفنتري سيتي في المباريات الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

COV

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

16

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب آرسنال وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027

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