أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
آرسنال ضد فولهام
آرسنال
فولهام
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب الإمارات مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع آرسنال مع ضيفه فولهام لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من عمر المسابقة.

آرسنال يريد الاستمرار في الحفاظ على الصدارة حتى لو كانت مؤقتة وليس مصيرها في يديه بعدما تعرض للهزيمة من مانشستر سيتي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 2 مايو 2026، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
فولهام crest
فولهام
فولهام
crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
ملعب الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

beIN SPORTS 1 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد فولهام

آرسنالHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestفولهام
1
دافيد رايا
2
ويليام ساليبا
5
بييرو هينكابي
6
جابرييل
4
بين وايت
8
مارتن اوديغارد
41
ديكلان رايس
20
نوني مادويكي
36
مارتن زوبيميندي
10
إيبيريشي إيز
9
جابرييل جيسوس
1
بيرنارد لينو
5
يواكيم أندرسن
33
أنتوني روبنسون
21
تيموتي كاستاني
3
كالفين باسي
32
إيميل سميث روي
19
سامويل شوكويزي
20
ساسا لوكيتش
16
ساندر بيرج
8
هاري ويلسون
7
راؤول خيمينيز

4-2-3-1

فولهامAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماركو سيلفا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج آرسنال وفولهام في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

فولهام
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ آرسنال وفولهام في المباريات الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

فولهام

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5
