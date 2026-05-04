مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على آرسنال غدًا، الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في العاصمة الإسبانية، مدريد، مما يفتح الباب لجميع النتائج الممكنة خلال الموسم الحالي.

وكان الفريقان قد التقيا في ملعب الإمارات خلال مرحلة الدوري وانتهت بفوز الجانرز برباعية نظيفة، مما يمنع جماهير الفريق اللندني اطمئنانًا أكثر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 5 مايو 2026، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

4-3-3

4-4-2

1
دافيد رايا
5
بييرو هينكابي
2
ويليام ساليبا
6
جابرييل
4
بين وايت
36
مارتن زوبيميندي
41
ديكلان رايس
10
إيبيريشي إيز
11
جابرييل مارتينيلي
20
نوني مادويكي
14
فيكتور جيوكيريس
13
يان أوبلاك
3
ماتيو روجيري
14
ماركوس يورينتي
17
دافيد هانكو
18
مارك بوبيل
5
جوني كاردوسو
4
رودري ميندوزا
22
أديمولا لوكمان
6
كوكي
9
ألكسندر سورلوث
7
أنطوان جريزمان

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

البدلاء

المدرب

  • دييجو سيميوني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج آرسنال وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

أتلتيكو مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ آرسنال وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

أتلتيكو مدريد

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

8

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5
