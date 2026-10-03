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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoاليونان
Toumba Stadium
team-logoألمانيا
شاهد على beIN SPORTS 3
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
اليونان ضد ألمانيا
اليونان
ألمانيا
اليونان
ألمانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب اليونان نظيره الألماني على ملعب "تومبا" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

اليونان مفاجأة المجموعة بل والمسابقة حتى الآن بتصدرها مجموعة تضم عملاقين بحجم ألمانيا وهولندا وعدم تعرضها لأي هزيمة خلال 3 مباريات.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 4 أكتوبر 2026 على ملعب "تومبا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كيف تشاهد مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حسن العيدروس.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 3

حسن العيدروس


التشكيل المتوقع لمباراة اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة اليونان ضد ألمانيا

4-4-2
اليونان crest
اليونان
اليونان
التشكيل
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
4-4-2
كونستانتينوس تزولاكيسكونستانتينوس تزولاكيسمانوليس سالياكاسمانوليس سالياكاسمافروبانوسمافروبانوسباناجيوتيس ريتسوسباناجيوتيس ريتسوسكوستاس تسيميكاسكوستاس تسيميكاسteam-logoديميتريوس كوربيليسK. KaretsasK. Karetsasteam-logoأثناسيوس أندروتسوسجيورجيوس ماسوراسجيورجيوس ماسوراسفوتيس إيونيديسفوتيس إيونيديسفانجيليس بافليديسفانجيليس بافليديسفين داهمينفين داهمينوالديمار أنتونوالديمار أنتونديفيد راومديفيد راومفيليب تريوفيليب تريومالك ثياومالك ثياوسعيد إلمالاسعيد إلمالااليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشسيرج نابريسيرج نابريتوم بيشوفتوم بيشوففلوريان فيرتزفلوريان فيرتزنيك ولتيمادنيك ولتيماد
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
4-4-2
اليونان

التشكيلة الأساسية

ألمانيا

المدرب

  • I. Jovanovic
  • يورجن كلوب


نتائج اليونان وألمانيا في المباريات الأخيرة


اليونان

اليونان - المستوى

السويد
ت2-2
إيطاليا
خ0-1
صربيا
ف1-2
ألمانيا
ف0-1
هولندا
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ألمانيا

ألمانيا - المستوى

الإكوادور
خ2-1
باراجواي
خ1-1
هولندا
ت1-1
اليونان
خ0-1
صربيا
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات اليونان وألمانيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

اليونانتعادلألمانيا
1
0
4
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
0
اليونان badge
اليونان
اليونان
1
انتهت
المباريات الودية
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
اليونان badge
اليونان
اليونان
1
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
4
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
4
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
انتهت
6الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
اليوناناليوناناليونان
321053+27
ت
ف
ف
2
هولنداهولنداهولندا
312054+15
ت
ف
ت
3
ألمانياألمانياألمانيا
311132+14
ف
خ
ت
4
صربياصربياصربيا
300326-40
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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