ما القنوات الناقلة لمباراة اليابان والبرازيل الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن الملعب الوطني بسنغافورة مواجهة ودية تجمع بين اليابان والبرازيل، ضمن مباريات توقف نوفمبر الدولي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026؟

موعد مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026 هو السبت 14 نوفمبر 2026 على ملعب سنغافورة الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والربع ظهرا (13:15) بتوقيت السعودية، الثانية والربع (14:15) بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - الجولة 1 14 نوفمبر 2026 - 05:15

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ما القنوات الناقلة لمباراة اليابان والبرازيل الودية 2026؟

لم تعلن أي قناة عربية نقل مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026 لكنها ستنقل في البرازيل عبر SporTV.

كيف تشاهد مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة اليابان والبرازيل الودية 2026

نتائج اليابان والبرازيل في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات اليابان والبرازيل في المباريات الأخيرة