Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال آسيا 2
team-logoالوصل
team-logoالنصر
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
يواجه النصر السعودي، مضيفه الوصل الإماراتي، في مواجهة قوية ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب زعبيل.

النصر وصل إلى هذا الدور متسلحًا برغبة الفريق والجماهير في إحراز الألقاب، مع تقدم مسيرته أيضًا في التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوصل والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الوصل والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

موعد مباراة الوصل والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم الأحد 19 أبريل 2026، على استاد زعبيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال آسيا 2 - المرحلة الإقصائية

ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الوصل والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، عبر شاشتها.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة الوصل والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الوصل والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

القنوات الناقلة
beIN SPORTS 2عامر الخوذيري

نتائج الوصل والنصر في المباريات الأخيرة

الوصل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات الوصل والنصر الأخيرة

الوصل

آخر 3 مباريات

النصر

1

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

2

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/3
سجل كلا الفريقين
1/3
