ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الوداد نظيره أمل تزنيت على ستاد "محمد الخامس" ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المغربي 2026-2027.
الوداد في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بينما أمل تزنيت ففي المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027؟
موعد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأحد 18 أكتوبر 2026 على ستاد "محمد الخامس".
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
المغربية الرياضية
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كيف تشاهد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.
التشكيل المتوقع لمباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027
تشكيلات الدفاع الحسني الجديدي ضد الوداد الرياضي
التشكيلة الأساسية
البدلاء
المدرب
- R. Cheu
- باولو سيرجيو
نتائج الوداد وأمل تزنيت في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الوداد وأمل تزنيت في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|4
|2
|1
|1
|7
|3
|+4
|7
ف
ت
خ
ف
|2
|4
|2
|1
|1
|11
|8
|+3
|7
ت
ف
خ
ف
|3
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|+2
|7
ف
خ
ت
ف
|4
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
خ
ت
ف
ف
|5
|4
|2
|1
|1
|3
|2
|+1
|7
خ
ت
ف
ف
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
ف
ف
خ
|7
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
ت
ت
ف
|8
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
ت
ف
|9
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
ت
ف
خ
|10
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
خ
خ
ف
|11
|3
|1
|0
|2
|7
|10
|-3
|3
ف
خ
خ
|12
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
خ
ف
خ
|13
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
ت
ت
ت
|14
|3
|0
|3
|0
|1
|1
|0
|3
ت
ت
ت
|15
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
ت
ت
خ
خ
|16
|4
|0
|1
|3
|5
|10
|-5
|1
ت
خ
خ
خ