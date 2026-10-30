هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري المغربي الممتاز
team-logoالوداد الرياضي
مركب محمد الخامس
team-logoالمغرب التطواني
شاهد على SNRT Live
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري المغربي الممتاز
الوداد الرياضي ضد المغرب التطواني
الوداد الرياضي
المغرب التطواني
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف الوداد نظيره المغرب التطواني على ستاد "العربي الزاولي" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري المغربي 2026-2027.

الوداد عملاق الدوري المغربي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما المغرب التطواني في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي 2026-2027 هو السبت 31 أكتوبر 2026 على ستاد "العربي الزاولي".

المباريات التالية
الوداد

الوداد

الدوري المغربي الممتاز

31 أكتوبر 2026

المغرب التطواني

المغرب التطواني

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت المغرب، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية.

crest
الدوري المغربي الممتاز - الجولة 6
مركب محمد الخامس

ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

الرياضية المغربية

المغربية الرياضية

-

كيف تشاهد مباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الوداد الرياضي ضد المغرب التطواني

المدرب

  • باولو سيرجيو

نتائج الوداد والمغرب التطواني في المباريات الأخيرة

الوداد

الوداد - المستوى

وداد تمارة
خ1-3
الدفاع الجديدي
ف0-2
النادي المكناسي
ت0-0
أمل تيزنيت
ت1-1
اتحاد تواركة
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
المغرب التطواني

المغرب التطواني - المستوى

نهضة بركان
ت0-0
اتحاد طنجة
ت1-1
الفتح الرباطي
ت0-0
الدفاع الجديدي
خ4-1
وداد تمارة
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
2/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات الوداد والمغرب التطواني في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

الوداد الرياضيتعادلالمغرب التطواني
4
1
0
الدوري المغربي الممتاز
المغرب التطواني badge
المغرب التطواني
المغرب التطواني
1
الوداد الرياضي badge
الوداد الرياضي
الوداد
2
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الوداد الرياضي badge
الوداد الرياضي
الوداد
1
المغرب التطواني badge
المغرب التطواني
المغرب التطواني
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الوداد الرياضي badge
الوداد الرياضي
الوداد
1
المغرب التطواني badge
المغرب التطواني
المغرب التطواني
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
المغرب التطواني badge
المغرب التطواني
المغرب التطواني
0
الوداد الرياضي badge
الوداد الرياضي
الوداد
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الوداد الرياضي badge
الوداد الرياضي
الوداد
2
المغرب التطواني badge
المغرب التطواني
المغرب التطواني
0
انتهت
6الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
531194+510
ف
ف
ت
خ
ف
2
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
531175+210
ت
ف
ف
ف
خ
3
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
5221129+38
ت
ت
ف
خ
ف
4
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
522154+18
ت
خ
ت
ف
ف
5
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
522154+18
ف
ت
ت
ف
خ
6
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
321052+37
ف
ت
ف
7
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
5212121207
ت
ف
ف
خ
خ
8
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
52127707
خ
ف
خ
ت
ف
9
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
52123307
خ
خ
ت
ف
ف
10
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
520364+26
ف
خ
خ
خ
ف
11
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
413032+16
ت
ت
ت
ف
12
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
512234-15
ف
ت
ت
خ
خ
13
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
5113611-54
خ
ت
خ
ف
خ
14
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
40402204
ت
ت
ت
ت
15
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
503228-63
خ
خ
ت
ت
ت
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
5014511-61
خ
ت
خ
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل