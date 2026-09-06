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دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoنيوم
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كريم مليم

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الهلال
دوري روشن السعودي
القنوات الناقلة
الهلال ضد نيوم
نيوم
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب المملكة أرينا مواجهة مرتقبة تجمع بين الهلال ونيوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.

ويدخل الهلال المباراة متربعًا على صدارة جدول الترتيب، بعدما حصد 15 نقطة من 5 مباريات، محققًا العلامة الكاملة، ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة ويبحث عن انتصار جديد يعزز موقعه في القمة.

في المقابل، يحتل نيوم المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال تساعده على التقدم أكثر في جدول المسابقة ومواصلة المنافسة بقوة.

ونرصد في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ 

يمكن مشاهدة مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
نيوم crest
نيوم
نيوم

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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من معلق مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، فهد العتيبي للتعليق على مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027.

متى موعد مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو يوم الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

المباراةنيوم - الهلال
الموعدالإثنين 7 سبتمبر 2026
التوقيت21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
الملعبالمملكة أرينا
القنوات الناقلةثمانية 
البث عبر الإنترنتتطبيق ثمانية 
التعليقفهد العتيبي 

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة نيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027

من المتوقع أن يعتمد المدرب سيموني إنزاجي على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-3-1
حارس المرمىياسين بونو 
الدفاعمتعب الحربي - علي لاجامي - كاليدو كوليبالي - محرزي
المحورسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش 
الوسط سامرفيل - محمد كنو - سلطان مندش
الهجومأولي واتكينز 
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