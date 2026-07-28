ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومولودية الجزائر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب فورستنليشنر أرينا، مساء الأربعاء، المواجهة الودية التي تجمع الهلال السعودي بمولودية الجزائر، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

ويسعى المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي إلى استغلال فترة الإعداد لوضع بصمته الفنية على الهلال، من خلال تطوير الجوانب التكتيكية والفنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومولودية الجزائر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال ومولودية الجزائر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال ومولودية الجزائر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الأربعاء 29 يوليو 2026، على استاد فورستنليشنر أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومولودية الجزائر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث المباراة. لذلك ستنقل من المقرر أن تنقل الشبكة مباراة الهلال ومولودية الجزائر الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال ومولودية الجزائر الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ومولودية الجزائر الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.