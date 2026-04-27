ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره ضمك، في مواجهة ضمن الجولة 30 في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن مواصلة المنافسة على اللقب بعدما بات في المركز الثاني حاليًا وهو يواجه طموح ضمك صاحب المركز الخامس عشر في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد ضمك التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فابيو كاريلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال وضمك في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال وضمك في المباريات الأخيرة

ترتيب الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026