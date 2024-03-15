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دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

Al Hilal v Damac FCدوري روشن السعوديالقنوات الناقلةAl HilalDamac FC

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب المملكة أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال وضمك، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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الهلال صاحب الأرض والجمهور، يدخل المباراة بمعنويات عالية منتشيًا بأدائه المذهل هذا الموسم وكونه في طريق مفتوح لحصد لقب الدوري السعودي..

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في قمة الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

المباراة التالية

ما موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 16 مارس 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال وضمك على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فهد العتيبي..

كيف تشاهد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الهلال وضمك عبر تطبيق شاهد.

المباراةالهلال - ضمك
التاريخالسبت 16 مارس 2024
الموعد21:00 السعودية، 20:00 مصر
الملعبالمملكة أرينا
القنوات الناقلة
التعليقفهد العتيبي

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