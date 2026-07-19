ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشتروم جراتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "مركور أرينا" ، قمة تجمع بين الهلال السعودي وشتورم جراتس النمساوي، مساء الأحد، وذلك في إطار المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027.

الهلال السعودي حقق لقب كأس الملك في النسخة الماضية لكن خسر لقب دوري روشن السعودي لصالح النصر، كما ودّع منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي التقرير الآتي من جول العربي نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشتروم جراتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشتروم جراتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباريات الهلال الودية..

وخصصت الشبكة لمباراة الهلال وشتروم جراتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027 قناة stc tv sports HD 1.

كيف تشاهد مباراة الهلال وشتروم جراتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال وشتروم جراتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

من معلق مباراة الهلال وشتروم جراتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة stc tv المعلق خالد المديفر للتعليق على مواجهة الهلال وشتروم جراتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة الهلال وشتروم جراتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال وشتروم جراتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو الأحد 19 يوليو 2026، على ملعب مركور أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت السعودية،السادسة والنصف مساءً (18:30) بتوقيت الإمارات.