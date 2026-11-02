ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب المملكة أرينا مواجهة قوية بين الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 13:15

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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس أحمد البلوشي، للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2، بينما يعلق خالد الحدي على المواجهة عبر الكأس 5.

beIN SPORTS HD 2 أحمد البلوشي الكأس 5 خالد الحدي

كيف تشاهد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

نتائج الهلال وشباب الأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027