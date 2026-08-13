ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الفيصلي، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الجمعة 14 أغسطس 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المباراة بتعليق مشاري القرني.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 2 مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الفيصلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي التشكيل المتوقع البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والفيصلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والفيصلي في المباريات الأخيرة

ترتيب الهلال والفيصلي في دوري روشن السعودي 2026-2027