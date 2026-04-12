ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه الهلال السعودي، نظيره السد القطري، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، في مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الهلال، المباراة بهدف تعويض التراجع في الأداء على المستوى المحلي والخروج باللقب القاري بعد خسارته الموسم الماضي لصالح الأهلي.

ما موعد مباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 13 أبريل 2025، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة بتوقيت الإمارات

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 3 HD بتعليق علي سعيد الكعبي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس. 

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 3علي سعيد الكعبي
TOD TV
الكأس 5خليل البلوشي

نتائج الهلال والسد في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

السد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والسد في المباريات الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

السد

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

12

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5
