ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الخلود، في مواجهة ضمن الجولة التاسعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن مواصلة المنافسة على اللقب بعدما بات في المركز الثاني حاليًا وهو يواجه طموح الخلود صاحب المركز الرابع عشر في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والخلود في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والخلود في المباريات الأخيرة

ترتيب الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026