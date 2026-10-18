ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الهلال نظيره الحزم على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة العاشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الهلال يريد العودة من التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري روشن ويطمح لتحقيق اللقب.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الإثنين 19 أكتوبر 2026 على ملعب "المملكة أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.





دوري روشن السعودي - الجولة 10 19 أكتوبر 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من عبدالله الحربي وسليمان الشريف، للتعليق على مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027





ثمانية عبدالله الحربي

سليمان الشريف

كيف تشاهد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟





أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027













نتائج الهلال والحزم في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات الهلال والحزم في المباريات الأخيرة









ترتيب الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027







