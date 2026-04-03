ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره التعاون، في مواجهة ضمن الجولة السابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن مواصلة سلكة الانتصارات بعدما بات في المركز الثاني حاليًا وهو يواجه طموح التعاون صاحب المركز الخامس في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 4 أبريل 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والتعاون في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والتعاون في المباريات الأخيرة

ترتيب الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026