ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية في دوري روشن السعودي 2026-2027 وذلك على ملعب المملكة أرينا.
الهلال بدأ الموسم بصورة مميزة وحقق الانتصار في مبارياته بدوري روشن مسجلًا 12 هدفًا في 3 مباريات.
أما الأهلي، فرغم البداية الجيدة في أول مباراتين، جاءت الخسارة أمام الخلود بمثابة رسالة تحذير.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الثالثة من المسابقة هو يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، على استاد المملكة أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.
وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المباراة بتعليق عربي.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية 1
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في عرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.