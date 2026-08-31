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دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالأهلي
إنترنت آمن وسريع
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الهلال
الهلال ضد الأهلي
الأهلي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية في دوري روشن السعودي 2026-2027 وذلك على ملعب المملكة أرينا.

الهلال بدأ الموسم بصورة مميزة وحقق الانتصار في مبارياته بدوري روشن مسجلًا 12 هدفًا في 3 مباريات.

أما الأهلي، فرغم البداية الجيدة في أول مباراتين، جاءت الخسارة أمام الخلود بمثابة رسالة تحذير.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الثالثة من المسابقة هو يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، على استاد المملكة أرينا.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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دوري روشن السعودي - الجولة 3
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المباراة بتعليق عربي.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. Pusic

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والأهلي في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والأهلي في المباريات الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

الأهلي

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

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