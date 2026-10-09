ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الهلال نظيره الاتحاد على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة الثامنة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الفريقان يطمحان للفوز في مباراة سيعني الفوز بها تصدر دوري روشن مباشرة، دون النظر إلى نتائج المنافسين في الجولة ذاتها.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "الأول بارك".

المباريات التالية الهلال دوري روشن السعودي 14:00 الاتحاد

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.





دوري روشن السعودي - الجولة 8 10 أكتوبر 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من فارس عوض وعبدالله الحربي، للتعليق على مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027





ثمانية فارس عوض

عبدالله الحربي





كيف تشاهد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟





أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027













نتائج الهلال والاتحاد في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في المباريات الأخيرة









ترتيب الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027







