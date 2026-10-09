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دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالاتحاد
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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الهلال ضد الاتحاد
الهلال
الاتحاد
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الهلال نظيره الاتحاد على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة الثامنة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الفريقان يطمحان للفوز في مباراة سيعني الفوز بها تصدر دوري روشن مباشرة، دون النظر إلى نتائج المنافسين في الجولة ذاتها.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "الأول بارك".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.


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دوري روشن السعودي - الجولة 8
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من فارس عوض وعبدالله الحربي، للتعليق على مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027


ثمانية


ثمانية

فارس عوض
عبدالله الحربي


كيف تشاهد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟


أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027


التشكيلات المحتملة الهلال ضد الاتحاد

المدرب

  • سيموني إنزاجي



نتائج الهلال والاتحاد في المباريات الأخيرة


الهلال

الهلال - المستوى

الأهلي
ف3-0
الشباب
ف0-2
نيوم
خ0-2
التعاون
ف0-6
الغرافة
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
الاتحاد

الاتحاد - المستوى

الفتح
ت0-0
النصر
ف2-1
الفيحاء
ف2-1
الفيصلي
ف1-3
الشمال
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الهلالتعادلالاتحاد
2
1
2
دوري روشن السعودي
الهلال badge
الهلال
الهلال
1
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
الهلال badge
الهلال
الهلال
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
4
الهلال badge
الهلال
الهلال
1
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال badge
الهلال
الهلال
2
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الهلال badge
الهلال
الهلال
3
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
1
انتهت
8الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027



#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
القادسيةالقادسيةالقادسية
8611198+1119
ف
ت
ف
ف
ف
2
الهلالالهلالالهلال
7601235+1818
ف
خ
ف
ف
ف
3
الاتحادالاتحادالاتحاد
7520126+617
ف
ف
ف
ت
ف
4
النصرالنصرالنصر
7511167+916
ت
ف
خ
ف
ف
5
نيومنيومنيوم
7502136+715
ف
ف
ف
خ
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
84131610+613
ت
ف
خ
ف
خ
7
الخلودالخلودالخلود
83321213-112
خ
خ
ف
ت
ف
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
732275+211
ت
ف
خ
ف
ت
9
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
73221111011
ت
ت
ف
خ
خ
10
الحزمالحزمالحزم
722379-28
خ
ف
ت
ت
خ
11
الرياضالرياضالرياض
7223816-88
ف
ت
خ
ف
ت
12
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
7133711-46
ت
خ
ت
ف
ت
13
الخليجالخليجالخليج
7052310-75
ت
ت
خ
خ
ت
14
الشبابالشبابالشباب
7043611-54
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفتحالفتحالفتح
8044411-74
ت
خ
خ
ت
ت
16
الفيصليالفيصليالفيصلي
7034513-83
خ
ت
ت
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
7034312-93
خ
خ
ت
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط

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