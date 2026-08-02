ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والأهلي القطري الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب فورستنليشنر أرينا المباراة الودية التي تجمع بين الهلال السعودي والأهلي القطري، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي للفريقين استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

ويتطلع الإيطالي سيموني إنزاجي إلى وضع بصمته الفنية مع الهلال منذ فترة الإعداد، من خلال تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، بما يضمن تجهيز "الزعيم" بأفضل صورة ممكنة قبل بداية الموسم الجديد.

ويستهل الهلال الموسم الجديد بطموحات كبيرة لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، بعدما اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في حين خسر لقب دوري روشن السعودي لصالح النصر، كما ودّع منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما يدفع الفريق إلى استعادة هيبته والعودة بقوة للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

وفي التقرير الآتي نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والأهلي القطري الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والأهلي القطري الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباريات الهلال الودية، وخصصت الشبكة لمباراة الهلال السعودي والأهلي القطري الودية التحضرية لموسم 2026-2027 قناة stc tv sports HD1.

كيف تشاهد مباراة الهلال السعودي والأهلي القطري الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال السعودي والأهلي القطري الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

من معلق مباراة الهلال السعودي والأهلي القطري الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة stc tv المعلق جعفر الصليح للتعليق على مواجهة الهلال السعودي والأهلي القطري الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة الهلال السعودي والأهلي القطري الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال السعودي والأهلي القطري الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو الإثنين 3 أغسطس 2026، على ملعب فورستنليشنر أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.