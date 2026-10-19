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دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
الأول بارك
team-logoنيوم
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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
النصر ضد نيوم
النصر
نيوم
كريستيانو رونالدو
المملكة العربية السعودية
البرتغال
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الأول بارك مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين النصر ونيوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية. وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 لبث المواجهة المرتقبة.


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دوري روشن السعودي - الجولة 10
الأول بارك


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، الثنائي فارس عوض وجعفر الصليح، للتعليق على مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027


ثمانية


ثمانية

فارس عوض

جعفر الصليح

كيف تشاهد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل النصر المتوقع أمام نيوم

حراسة المرمى

بينتو

الدفاع

أمان - مارتينيز - سيماكان - بوشل

الوسط

ماني - الخيبري - كوستا - كومان

الهجوم

رونالدو - فيليكس


التشكيلات المحتملة النصر ضد نيوم

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو



نتائج النصر ونيوم في المباريات الأخيرة


النصر

النصر - المستوى

أبها
ف2-1
الخليج
ت1-1
العين
خ4-0
الدرعية
ف3-0
نيفتشي
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
نيوم

نيوم - المستوى

الخليج
ف3-0
الهلال
ف0-2
الفتح
ف4-2
الحزم
ت1-1
الاتفاق
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات النصر ونيوم في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

النصرتعادلنيوم
2
0
0
دوري روشن السعودي
النصر badge
النصر
النصر
1
نيوم badge
نيوم
نيوم
0
انتهت
دوري روشن السعودي
نيوم badge
نيوم
نيوم
1
النصر badge
النصر
النصر
3
انتهت
4الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/2


ترتيب النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
9711267+1922
ت
ف
ف
خ
ف
2
القادسيةالقادسيةالقادسية
9711239+1422
ف
ف
ت
ف
ف
3
النصرالنصرالنصر
8611197+1219
ف
ت
ف
خ
ف
4
الأهليالأهليالأهلي
96032312+1118
ف
ف
ف
خ
ف
5
الاتحادالاتحادالاتحاد
8521149+517
خ
ف
ف
ف
ت
6
نيومنيومنيوم
9513148+616
خ
ت
ف
ف
ف
7
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
94321312+115
ف
ت
ت
ت
ف
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
933389-112
ت
خ
ت
ف
خ
9
الخلودالخلودالخلود
93331418-412
خ
خ
خ
ف
ت
10
الخليجالخليجالخليج
10262913-412
ف
ف
ت
ت
ت
11
الشبابالشبابالشباب
92431112-110
ف
ف
ت
خ
خ
12
الحزمالحزمالحزم
102441013-310
ت
خ
ت
خ
ف
13
الرياضالرياضالرياض
8233917-89
ت
ف
ت
خ
ف
14
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
101451017-77
خ
خ
ت
ت
خ
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
9135917-86
خ
ف
خ
ت
ت
16
الفتحالفتحالفتح
10136920-116
خ
ف
خ
خ
خ
17
التعاونالتعاونالتعاون
9045416-124
ت
خ
خ
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
8026615-92
خ
ت
خ
خ
خ
AFC Champions League
هبوط

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