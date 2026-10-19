ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الأول بارك مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين النصر ونيوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية. وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 لبث المواجهة المرتقبة.





دوري روشن السعودي - الجولة 10 20 أكتوبر 2026 - 14:00 الأول بارك





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، الثنائي فارس عوض وجعفر الصليح، للتعليق على مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027





ثمانية فارس عوض



جعفر الصليح

كيف تشاهد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل النصر المتوقع أمام نيوم

حراسة المرمى بينتو الدفاع أمان - مارتينيز - سيماكان - بوشل الوسط ماني - الخيبري - كوستا - كومان الهجوم رونالدو - فيليكس













نتائج النصر ونيوم في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات النصر ونيوم في المباريات الأخيرة









ترتيب النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027



