ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره أبها، في مواجهة قوية في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب الأول بارك.

النصر، حامل اللقب، يريد العودة لمشاركة الصدارة مع الهلال والوصول للنقطة رقم 15 للاستفادة من هزيمة "الزعيم" أمام نيوم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة السادسة من المسابقة هو يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 6 9 سبتمبر 2026 - 14:00 الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1 فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة النصر ضد أبها التشكيل المتوقع البدلاء المدرب أنجي بوستيكوجلو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب D. Buric

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر وأبها في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر وأبها في المباريات الأخيرة

ترتيب النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2026-2027