ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والمشاهدة عبر الإنترنت

يطمح النصر لتلافي آثار البداية المترنحة في دوري روشن السعودي 2024-2025 حين يواجه الوحدة على ملعبه في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

النصر يحتل المركز الخامس غير المعتاد بالنسبة له، برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بواقع انتصارين وتعادلين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 27 سبتمبر 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والثلث بتوقيت السعودية ومصر، السابعة والثلث بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بجانب SSC EXTRA 1 SD المفتوحة.

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كيف تشاهد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".