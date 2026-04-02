ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره النجمة، في مواجهة ضمن الجولة السابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.

النصر يبحث عن استمرار سكة الانتصارات للمحافظة على المركز الأول وإكمال حملته نحو اللقب، ويواجه النجمة الأخير في الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 3 أبريل 2026، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والنجمة في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر والنجمة في المباريات الأخيرة

النصر المباراة الأخيرة النجمة 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار النجمة 0 - 5 النصر 5 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب النصر والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026