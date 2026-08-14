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دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
الأول بارك
team-logoالفتح
شاهد على ثمانية
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
النصر ضد الفتح
النصر
الفتح

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره الفتح، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب الأول بارك.

النصر يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم السبت 15 أغسطس 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الفتح crest
الفتح
الفتح
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دوري روشن السعودي - الجولة 1
الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المباراة بتعليق فهد العتيبي.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

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التشكيل المتوقع لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة النصر ضد الفتح

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • K. Al-Atawi

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والفتح في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الفتح
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين النصر والفتح في المباريات الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

الفتح

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

14

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027

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