يحتضن ملعب الأول بارك مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

النصر حقق انتصارين في 3 مباريات بعد أن خسر أول لقاء أمام العين، ويبحث عن الاستمرار في النتائج الإيجابية.

كما أنّ لديه مباراة مؤجلة مع الوصل الإماراتي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

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متى موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع (22:15) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 13:15

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المواجهة.

كما أنّ قنوات الكأس تذيع المباراة وتحديدًا عبر قناة الكأس 6.

من معلق مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، معلقا على مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

بينما يٌعلق خالد الحدي على المواجهة عبر الكأس 6.

beIN SPORTS HD 2 علي سعيد الكعبي الكأس 6 خالد الحدي

كيف تشاهد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

نتائج النصر والسد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات النصر والسد في المباريات الأخيرة

ترتيب النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027