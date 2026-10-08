ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي النصر نظيره الدرعية على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الثامنة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

النصر يريد العودة من التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن ويطمح للحفاظ على اللقب.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 9 أكتوبر 2026 على ملعب "الأول بارك".

المباريات التالية النصر دوري روشن السعودي 14:00 الدرعية

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.





دوري روشن السعودي - الجولة 8 9 أكتوبر 2026 - 14:00 الأول بارك





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من فهد العتيبي وسليمان الشريف، للتعليق على مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027





ثمانية فهد العتيبي

سليمان الشريف

كيف تشاهد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟





أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027













نتائج النصر والدرعية في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات النصر والدرعية في المباريات الأخيرة









ترتيب النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027







