ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره التعاون، في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب الأول بارك.

النصر، حامل اللقب، تألق في أول ثلاث مباريات وحقق الفوز على الفتح والرياض والاتفاق ليؤكد رغبته في الاحتفاظ بالدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 4 28 أغسطس 2026 - 14:00 الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة النصر ضد التعاون التشكيل المتوقع البدلاء المدرب أنجي بوستيكوجلو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب زاركو لازيديتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والتعاون في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر والتعاون في المباريات الأخيرة

ترتيب النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027