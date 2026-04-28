ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل كل من النصر والأهلي منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعدان لمواجهة نارية على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
النصر يريد أن يحقق فوزا هامًا على واحد من أهم منافسين على اللقب وهو الأهلي، بينما الأخير يطمح لاستغلال الحالة المعنوية الرائعة عقب التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، على استاد الأول بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|ثمانية
|فارس عوض
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
