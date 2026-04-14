ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره الاتفاق، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.

النصر يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يواصل التغريد خارج السرب في الصدارة وهو الذي يحتل المركز الأول في الدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1 -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد الاتفاق التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سعد الشهري

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والاتفاق في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر والاتفاق في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026