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دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
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team-logoالزمالك
شاهد على ON Sport
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الزمالك
Ports ضد الزمالك
Ports
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة تجمع بين الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

المباراتان ذهابا وعودة ستلعبان على استاد القاهرة نظرا لعدم مطابقة ملعب الفريق الجيبوتي للاشتراطات الأفريقية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، هو الجمعة 4 سبتمبر 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
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POR
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الزمالك
الزمالك
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دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 1

ما القنوات الناقلة لمباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة On Sport.

القنوات الناقلةالتعليق
ON SPORT-

كيف تشاهد مباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

نتائج الميناء الجيبوتي والزمالك في المباريات الأخيرة

POR
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الزمالك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5
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