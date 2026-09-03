ما القنوات الناقلة لمباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة تجمع بين الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

المباراتان ذهابا وعودة ستلعبان على استاد القاهرة نظرا لعدم مطابقة ملعب الفريق الجيبوتي للاشتراطات الأفريقية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، هو الجمعة 4 سبتمبر 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 1 4 سبتمبر 2026 - 13:00

ما القنوات الناقلة لمباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة On Sport.

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كيف تشاهد مباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة الميناء الجيبوتي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

نتائج الميناء الجيبوتي والزمالك في المباريات الأخيرة