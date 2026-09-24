ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العُماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وبدأ المنتخب السعودي البطولة بفوز صعب على الكويت بهدف نظيف، بينما تعادل العمانيون مع العراق في الجولة الأولى بهدف نظيف.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو السبت 26 سبتمبر 2026 على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.





كأس الخليج - الجولة 2 26 سبتمبر 2026 - 14:00





ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.







الشارقة الرياضية موسى عيد

الكويت الرياضية طارق الملا

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام عمان





حراسة المرمى محمد العويس خط الدفاع زكريا هوساوي - عبد الإله العمري - حسان تمبكتي - ريان حامد خط الوسط محمد كنو - مختار علي - ناصر الدوسري خط الهجوم صالح أبو الشامات - سلطان مندش - صالح أبو الشامات





تشكيل عمان المتوقع أمام المنتخب السعودي





حراسة المرمى إبراهيم المخيني خط الدفاع خالد البريكى- خالد الغطريفى- أحمد الحارثى- أحمد الكعبى خط الوسط حارب السعدى- سلطان المرزوق- عبدالله فواز خط الهجوم ناصر الرواحى- جميل اليحمدى- عصام الصبحى

نتائج المنتخب السعودي وعُمان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وعُمان في المباريات الأخيرة









ترتيب المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة أ المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 السعودية السعودية 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 2 عمان عمان 1 0 1 0 1 1 0 1 ت 3 العراق العراق 1 0 1 0 1 1 0 1 ت 4 الكويت الكويت 1 0 0 1 0 1 -1 0 خ الجولة القادمة



