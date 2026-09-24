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كأس الخليج
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
عمان
كأس الخليج
عمان ضد السعودية
السعودية
عُمان
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العُماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وبدأ المنتخب السعودي البطولة بفوز صعب على الكويت بهدف نظيف، بينما تعادل العمانيون مع العراق في الجولة الأولى بهدف نظيف.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو السبت 26 سبتمبر 2026 على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.


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كأس الخليج - الجولة 2


ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.



قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية

موسى عيد


الكويت الرياضية

الكويت الرياضية

طارق الملا

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام عمان


حراسة المرمى

محمد العويس

خط الدفاع

زكريا هوساوي - عبد الإله العمري - حسان تمبكتي - ريان حامد

خط الوسط

محمد كنو - مختار علي - ناصر الدوسري

خط الهجوم

صالح أبو الشامات - سلطان مندش - صالح أبو الشامات


تشكيل عمان المتوقع أمام المنتخب السعودي


حراسة المرمى

إبراهيم المخيني

خط الدفاع

خالد البريكى- خالد الغطريفى- أحمد الحارثى- أحمد الكعبى

خط الوسط

حارب السعدى- سلطان المرزوق- عبدالله فواز

خط الهجوم

ناصر الرواحى- جميل اليحمدى- عصام الصبحى

نتائج المنتخب السعودي وعُمان في المباريات الأخيرة


عمان

عمان - المستوى

المغرب
ت0-0
جزر القمر
ف2-1
إندونيسيا
خ3-0
موزمبيق
ف4-1
العراق
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
السعودية

السعودية - المستوى

السنغال
ت0-0
أوروجواي
ت1-1
إسبانيا
خ4-0
كاب فيردي
ت0-0
الكويت
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
2/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وعُمان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

عمانتعادلالسعودية
2
0
3
كأس العرب
السعودية badge
السعودية
السعودية
2
عمان badge
عمان
عمان
1
انتهت
كأس الخليج
عمان badge
عمان
عمان
2
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
انتهت
كأس آسيا
السعودية badge
السعودية
السعودية
2
عمان badge
عمان
عمان
1
انتهت
كأس الخليج
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
عمان badge
عمان
عمان
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
عمان badge
عمان
عمان
0
انتهت
6الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب المنتخب السعودي وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة أ

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
السعوديةالسعوديةالسعودية
110010+13
ف
2
عمانعمانعمان
10101101
ت
3
العراقالعراقالعراق
10101101
ت
4
الكويتالكويتالكويت
100101-10
خ
الجولة القادمة


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