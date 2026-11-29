تحتضن ملاعب أكاديمية إسباير مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين المنتخب السعودي وبلجيكا، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026.

المنتخب السعودي تأهل وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد الفوز على فرنسا وهايتي رغم الخسارة أمام أوروجواي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المنتخب السعودي وبلجيكا في كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا 2026، والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المنتخب السعودي وبلجيكا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وبلجيكا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026، هو الإثنين 30 نوفمبر 2026، على ملاعب أكاديمية إسباير.

المباريات التالية بلجيكا كأس العالم للناشئين 08:30 السعودية شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة والنصف مساء (16:30) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف (17:30) بتوقيت الإمارات.

كأس العالم للناشئين - 1/16 30 نوفمبر 2026 - 08:30

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وبلجيكا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026؟

تمتلك شبكة قنوات الكأس حقوق بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة الكأس 3 لبث المواجهة.

من معلق مباراة المنتخب السعودي وبلجيكا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026؟

اختارت شبكة قنوات الكأس، سمير المعيرفي، للتعليق على مباراة المنتخب السعودي وبلجيكا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026.

الكأس 3 سمير المعيرفي

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وبلجيكا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي وبلجيكا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026 عبر تطبيق شووف.

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نتائج المنتخب السعودي وبلجيكا في المباريات الأخيرة