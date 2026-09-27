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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
السعودية
السعودية ضد العراق
العراق
كأس الخليج
المملكة العربية السعودية
العراق

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وبدأ المنتخب السعودي البطولة بفوز صعب على الكويت بهدف نظيف، ثم فاز على عمان بثلاثة أهداف بشكل مقنع.

بينما رفاق أيمن حسن فقد تعادلوا مع العراق في الجولة الأولى وانتزعوا فوزا هاما أمام الكويت في الدقائق الأخيرة في الجولة الثانية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.


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كأس الخليج - الجولة 3


ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.



قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية

موسى عيد


الكويت الرياضية


الكويت الرياضية

محمد النحوي

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام العراق


حراسة المرمى

محمد العويس

خط الدفاع

حسن كادش – حسان تمبكتي – متعب الحربي – محمد أبو الشامات

خط الوسط

محمد كنو - مختار علي - ناصر الدوسري

خط الهجوم

سلطان مندش – همام الهمامي – فراس البريكان


تشكيل العراق المتوقع أمام المنتخب السعودي


حراسة المرمى

أحمد باسل

خط الدفاع

أحمد يحيى - ميثم جبار - زيد تحسين - محمد دلاور

خط الوسط

زيدان إقبال - زيد إسماعيل - إبراهيم بايش

خط الهجوم

علي جاسم - حسن عبد الكريم - أيمن حسين

نتائج المنتخب السعودي والعراق في المباريات الأخيرة


السعودية

السعودية - المستوى

أوروجواي
ت1-1
إسبانيا
خ4-0
كاب فيردي
ت0-0
الكويت
ف1-0
عمان
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
5/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
العراق

العراق - المستوى

النرويج
خ1-4
فرنسا
خ3-0
السنغال
خ5-0
عمان
ت1-1
الكويت
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
5/15
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي والعراق في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

السعوديةتعادلالعراق
1
2
2
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
السعودية badge
السعودية
السعودية
0
العراق badge
العراق
العراق
0
انتهت
كأس الخليج
العراق badge
العراق
العراق
1
السعودية badge
السعودية
السعودية
3
انتهت
كأس الخليج
السعودية badge
السعودية
السعودية
0
العراق badge
العراق
العراق
2
انتهت
المباريات الودية
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
العراق badge
العراق
العراق
1
انتهت
المباريات الودية
العراق badge
العراق
العراق
4
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
انتهت
5الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة أ

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
السعوديةالسعوديةالسعودية
220040+46
ف
ف
2
العراقالعراقالعراق
211043+14
ف
ت
3
عمانعمانعمان
201114-31
خ
ت
4
الكويتالكويتالكويت
200224-20
خ
خ
الجولة القادمة


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