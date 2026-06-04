ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه المنتخب السعودي نظيره البورتوريكي في مواجهة ودية ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص باستعدادات كأس العالم 2026.

المدرب جيورجيوس دونيس هيرفي رينارد وحسام حسن يريد الوقوف على جاهزية أهم عناصره، وتشكيل بروفة لما سيواجهه في المجموعة سواء أمام إسبانيا أو أوروجواي أو كاب فيردي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026 والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026، هو يوم السبت 6 يونيو 2026، على ملعب كيو تو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026؟

من المنتظر أن يقوم تطبيق stc tv بإذاعة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026.

القنوات الناقلة المعلق stc tv

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد بورتوريكو 2026

نتائج المنتخب السعودي بورتوريكو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وبورتوريكو في المباريات الخمس الأخيرة