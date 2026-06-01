ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومدغشقر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب المغرب مباراته الودية ضد مدغشقر بهدف الوصول بأعلى مستوى ممكن إلى كأس العالم 2026.

المنتخب المغربي متواجد في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا البرازيل وهايتي وأسكتلندا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومدغشقر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

ما موعد مباراة المغرب ومدغشقر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة المغرب ومدغشقر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، على ستاد مراكش.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت المغرب، الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومدغشقر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة المغربية الرياضية حق بث مباريات منتخب المغرب الودية بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب ومدغشقر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة الرياضية المغربية بتعليق محمد العدلي.

كيف تشاهد مباراة المغرب ومدغشقر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب ومدغشقر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر قناة المغربية الرياضية عبر يوتيوب.

