ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والنرويج الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب المغربي مباراته الودية ضد منتخب النرويج بهدف الوصول لكأس العالم 2026 بأفضل شكل ممكن.

احتكاك من العيار الثقيل في ظل احتواء منتخب النرويج على لاعبين من الطراز الأول وأهمهم إرلينج هالاند ومارتين أوديجارد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والنرويج الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب والنرويج الودية 2026؟

موعد مباراة المغرب والنرويج الودية 2026 هو يوم الأحد 7 يونيو 2026، على ستاد ريد بول أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والنرويج الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة المغربية الرياضية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة المغرب والنرويج الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب والنرويج الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق المغربية الرياضية -

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والنرويج الودية 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب والنرويج في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات المغرب والنرويج في المباريات الأخيرة