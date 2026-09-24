ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب المغرب نظيره الجابوني على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله" ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.
المغاربة يطمحون في الظهور بشكل جيد يرضي جماهيرهم ضمن التجربة الواعدة للمدرب محمد وهبي.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟
موعد مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الجمعة 25 سبتمبر 2026 على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله".
وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر، الثامنة مساءً (23:00) بتوقيت المغرب.
ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟
حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.
من معلق مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟
اختارت شبكة بي إن سبورتس، جواد بدة، للتعليق على مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.
beIN SPORTS HD 3
جواد بدة
كيف تشاهد مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.
التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
التشكيلات المحتملة المغرب ضد الجابون
المدرب
- محمد وهبي
نتائج المغرب والجابون في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات المغرب والجابون في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة A
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0