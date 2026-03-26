ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإكوادور الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب طيران الرياض متروبوليتانو مباراة منتخبي المغرب والإكوادور في مواجهة ودية قوية ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص بشهر مارس 2026.

المدرب محمد وهبي يريد الوقوف في أولى مبارياته على جاهزية أهم عناصره في هذا التوقف الذي سيكون بروفة تمهيدية لما سيحدث في كأس العالم 2026.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإكوادور الودية 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب والإكوادور الودية 2026؟

موعد مباراة المغرب والإكوادور الودية 2026، هو يوم الجمعة 27 مارس، على ملعب طيران الرياض متروبوليتانو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والربع بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإكوادور الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية، حقوق بث مباريات أسود الأطلس في التوقف الدولي، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة المغرب والإكوادور الودية 2026 عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المغربية الرياضية HD3

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب والإكوادور الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب والإكوادور الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر القناة المغربية الرياضية على يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والإكوادور الودية 2026

نتائج المغرب والإكوادور في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات المغرب والإكوادور في المباريات الخمس الأخيرة