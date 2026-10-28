ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف المغرب الفاسي نظيره نهضة بركان على ستاد "البشير" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري المغربي 2026-2027.

المغرب الفاسي حامل القب في المركز السادس برصيد 7 نقاط، بينما نهضة بركان في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 هو الخميس 29 أكتوبر 2026 على ستاد "البشير".

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وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً (18:00) بتوقيت المغرب، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية.





الدوري المغربي الممتاز - الجولة 5 29 أكتوبر 2026 - 16:00 المركب الرياضي لفاس

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.





المغربية الرياضية محمد العدالي





كيف تشاهد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027









نتائج المغرب الفاسي ونهضة بركان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات المغرب الفاسي ونهضة بركان في المباريات الأخيرة





ترتيب المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027















