ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف المغرب الفاسي نظيره نهضة بركان على ستاد "البشير" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري المغربي 2026-2027.
المغرب الفاسي حامل القب في المركز السادس برصيد 7 نقاط، بينما نهضة بركان في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟
موعد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 هو الخميس 29 أكتوبر 2026 على ستاد "البشير".
وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً (18:00) بتوقيت المغرب، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
المغربية الرياضية
محمد العدالي
كيف تشاهد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.
التشكيل المتوقع لمباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027
التشكيلات المحتملة المغرب الفاسي ضد نهضة بركان
المدرب
- روي ألميدا
نتائج المغرب الفاسي ونهضة بركان في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات المغرب الفاسي ونهضة بركان في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|+5
|10
ف
ف
ت
خ
ف
|2
|5
|3
|1
|1
|7
|5
|+2
|10
ت
ف
ف
ف
خ
|3
|5
|2
|2
|1
|12
|9
|+3
|8
ت
ت
ف
خ
ف
|4
|5
|2
|2
|1
|7
|5
|+2
|8
ت
ف
خ
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ف
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|5
|4
|+1
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خ
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|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
خ
ت
ف
ف
|7
|5
|2
|1
|2
|12
|12
|0
|7
ت
ف
ف
خ
خ
|8
|5
|2
|1
|2
|3
|3
|0
|7
خ
خ
ت
ف
ف
|9
|5
|2
|0
|3
|6
|4
|+2
|6
ف
خ
خ
خ
ف
|10
|4
|1
|3
|0
|3
|2
|+1
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ت
ت
ت
ف
|11
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
ت
ت
ف
|12
|5
|1
|2
|2
|3
|4
|-1
|5
ف
ت
ت
خ
خ
|13
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
خ
ت
خ
ف
خ
|14
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
ت
ت
ت
|15
|5
|0
|3
|2
|2
|8
|-6
|3
خ
خ
ت
ت
ت
|16
|5
|0
|1
|4
|5
|11
|-6
|1
خ
ت
خ
خ
خ