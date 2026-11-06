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الدوري المغربي الممتاز
team-logoالمغرب الفاسي
المركب الرياضي لفاس
team-logoالفتح الرباطي
شاهد على SNRT Live
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب الفاسي والفتح الرباطي في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري المغربي الممتاز
المغرب الفاسي ضد الفتح الرباطي
المغرب الفاسي
الفتح الرباطي
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب الفاسي والفتح الرباطي في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن المركب الرياضي لفاس مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين المغرب الفاسي والفتح الرباطي، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المغرب الفاسي والفتح الرباطي في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المغرب الفاسي والفتح الرباطي في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة المغرب الفاسي والفتح الرباطي في الدوري المغربي 2026-2027 هو السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب المركب الرياضي لفاس.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت المغرب، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية.

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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 7
المركب الرياضي لفاس
المباريات التالية
المغرب الفاسي

المغرب الفاسي

الدوري المغربي الممتاز

07 نوفمبر 2026

الفتح الرباطي

الفتح الرباطي

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب الفاسي والفتح الرباطي في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

الرياضية المغربية

المغربية الرياضية

-

كيف تشاهد مباراة المغرب الفاسي والفتح الرباطي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب الفاسي والفتح الرباطي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب الفاسي والفتح الرباطي في الدوري المغربي 2026-2027

التشكيلات المحتملة المغرب الفاسي ضد الفتح الرباطي

المدرب

  • روي ألميدا

نتائج المغرب الفاسي والفتح الرباطي في المباريات الأخيرة

المغرب الفاسي

المغرب الفاسي - المستوى

اتحاد طنجة
خ2-1
ASEC
ت1-1
ASEC
ف1-2
نهضة بركان
ت0-0
وداد تمارة
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الفتح الرباطي

الفتح الرباطي - المستوى

أمل تيزنيت
خ0-1
المغرب التطواني
ت0-0
الرجاء
ت1-1
نهضة الزمامرة
ف0-1
حسنية أكادير
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
3/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات المغرب الفاسي والفتح الرباطي في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

المغرب الفاسيتعادلالفتح الرباطي
2
2
1
الدوري المغربي الممتاز
الفتح الرباطي badge
الفتح الرباطي
الفتح الرباطي
1
المغرب الفاسي badge
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
المغرب الفاسي badge
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
4
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الفتح الرباطي
الفتح الرباطي
2
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
المغرب الفاسي badge
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
1
الفتح الرباطي badge
الفتح الرباطي
الفتح الرباطي
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الفتح الرباطي badge
الفتح الرباطي
الفتح الرباطي
1
المغرب الفاسي badge
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
المغرب الفاسي badge
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
1
الفتح الرباطي badge
الفتح الرباطي
الفتح الرباطي
2
انتهت
8الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب المغرب الفاسي والفتح الرباطي في الدوري المغربي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
641185+313
ف
ت
ف
ف
ف
2
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
632194+511
ت
ف
ف
ت
خ
3
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
632164+211
ف
ف
ت
ت
ف
4
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
631287+110
ف
خ
ف
خ
ت
5
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
630374+39
ف
ف
خ
خ
خ
6
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
62315509
ف
خ
ت
ت
ت
7
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
62221210+28
خ
ت
ت
ف
خ
8
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
522164+28
خ
ت
ف
ت
ف
9
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
6222131308
ت
ت
ف
ف
خ
10
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
62225508
خ
ت
خ
ت
ف
11
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
62224408
ف
ف
ت
ت
خ
12
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
62224408
ت
خ
خ
ت
ف
13
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
514042+27
ف
ت
ت
ت
ت
14
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
6114612-64
خ
خ
ت
خ
ف
15
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
603329-73
خ
خ
خ
ت
ت
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
6015512-71
خ
خ
ت
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط

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