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دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
team-logoEl Merriekh FC Bentiu
team-logoبيراميدز
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
El Merriekh FC Bentiu ضد بيراميدز
El Merriekh FC Bentiu
بيراميدز
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
مصر
جنوب السودان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف المريخ بانتيو نظيره بيراميدز على ستاد "جوبا" ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيادو٣32 من 2026-2027.

بيراميدز يطمح لتحقيق الفوز كي يواصل حملته القوية لتحقيق لقب كان قد حققه في الموسم قبل الماضي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ستاد "جوبا".

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة والنصف عصرا (15:30) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف (16:30) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الأندية المصرية في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت أيمن الكاشف للتعليق على المباراة عبر ON SPORT MAX.


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ON SPORT MAX

أيمن الكاشف


كيف تشاهد مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027



نتائج الزمالك والأهلي في المباريات الأخيرة


EMB

EMB - المستوى

FOG
خ3-1
GOM
ف1-0
GOM
خ5-1
HEE
ف1-0
HEE
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
بيراميدز

بيراميدز - المستوى

GOM
ف0-2
الجونة
ف1-0
GOM
ف5-1
الشرقية إنبي
ف1-2
سيراميكا
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
14/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات الزمالك والأهلي في المباريات الأخيرة



ترتيب المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027



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