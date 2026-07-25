ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية وليفانتي الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض القادسية السعودي اختبارًا وديًا جديدًا عندما يلتقي نظيره ليفانتي الإسباني، مساء غدٍ الأحد، على ملعب مدينة ليفانتي الرياضية، ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي 2026-2027، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق إلى مواصلة رفع جاهزيته الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويدخل القادسية اللقاء بطموحات كبيرة، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا في دوري روشن السعودي، أنهاه في المركز الرابع، ليؤكد حضوره بين كبار المسابقة ويبعث برسالة واضحة حول قدرته على منافسة أقوى الفرق.

وتأتي المباراة ضمن سلسلة من الوديات التي يهدف الجهاز الفني من خلالها إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين، وتجربة عدد من الخطط والعناصر، بما يضمن الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل ضربة بداية الموسم الجديد.

ويمثل الموسم المقبل فرصة مهمة للقادسية للبناء على ما حققه في الموسم الماضي، إذ يتطلع الفريق إلى مواصلة التألق، وتعزيز مكانته بين فرق المقدمة، والدخول بقوة في سباق المنافسة على البطولات المحلية.

وفي التقرير الآتي نستعرض القنوات الناقلة لمباراة القادسية وليفانتي الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية وليفانتي الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباريات القادسية الودية.. وخصصت الشبكة لمباراة القادسية وليفانتي الودية التحضرية لموسم 2026-2027 قناة 1 stc tv sports HD.

كيف تشاهد مباراة القادسية وليفانتي الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة القادسية وليفانتي الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

من معلق مباراة القادسية وليفانتي الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة stc tv المعلق جعفر الصليح للتعليق على مواجهة القادسية وليفانتي الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة القادسية وليفانتي الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية وليفانتي الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو الأحد 26 يوليو 2026، على ملعب مدينة ليفانتي الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر ظهرًا (11:00) بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهرًا (12:00) بتوقيت الإمارات.

